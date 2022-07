La majoria de la Mesa del Parlament ha suspès Laura Borràs com a diputada en aplicació del 25.4 del reglament del Parlament. Ho ha fet amb els vots d'ERC, PSC i CUP, que havien demanat la seva aplicació. La secretària segona, Aurora Madaula, ha estat l'única que ho ha rebutjat. El mateix resultat en la votació ha tingut la petició de Madaula de demanar informe a la comissió de l'Estatut del Diputat, rebutjant-se així la possibilitat. Borràs ha sortit de la reunió mentre es debatia i no hi ha participat per evitar un conflicte d'interessos. El TSJC va obrir judici oral a Borràs per presumpte fraccionament de contractes quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).

L'article 25.4 apunta que en casos en què l'acusació sigui "per delictes vinculats a la corrupció", la Mesa, "una vegada sigui ferm l'acte d'obertura de judici oral i en tingui coneixement, ha d'acordar la suspensió dels drets i deures parlamentaris de manera immediata".

Aquest ha estat l'únic punt que s'ha tractat en la reunió de la Mesa, que ha començat a les 12 hores. Mentrestant, a les portes del Parlament, un grup de suport a Laura Borràs s'ha aplegat per traslladar-li el seu suport i en mostra de rebuig a la suspensió de la presidenta.

Borràs demana als membres de la Mesa que actuïn "amb consciència"

A l'inici de la reunió, Borràs ha desplegat els motius pels quals considera que no es pot aplicar aquest article. En la línia de la defensa que va fer a Twitter dimarts al vespre, ha defensat que no se la pot suspendre perquè en el seu cas no hi ha “corrupció lucrativa”. I ha demanat a la resta de membres de la Mesa que prenguin la decisió sobre aplicar el 25.4 "amb consciència"

Borràs defensa la seva "innocència" i denunciar que és "víctima" d'una "persecució política": "Els que em vulguin morta, m'hauran de matar i embrutar-se les mans. Jo he vingut a fer la independència, no a suïcidar-me per l'autonomia", va dir en una piulada.

Les demandes dels grups

El PSC, amb dos membres a la Mesa, va expressar que demanarien l'aplicació del 25.4 del reglament, i va exigir a Borràs que s'apartés com a presidenta i permetés triar-ne un de nou, en substitució. ERC, amb dos integrants a la Mesa, va emplaçar dimarts a Borràs a invocar l'article 25.2 del reglament i assumir la seva suspensió voluntària. Si no és així, però, "el reglament del Parlament és molt clar i s'haurà d'aplicar el 25.4", van advertir. En la mateixa línia, la CUP, amb un membre a la Mesa, va dir que demanarien l'aplicació del 25.4 si Borràs no s'aparta del càrrec, i ERC i Junts no arriben a cap acord sobre com substituir-la mentre duri el procés. A més, tant Cs com Vox van presentar escrits a la Mesa reclamant la suspensió "immediata" de Borràs.

Concentració davant del Parlament Més de 300 persones s’han concentrat aquest dijous davant el Parlament de Catalunya per donar suport a la presidenta de la cambra, Laura Borràs. Els manifestants han protestat contra la suspensió de Borràs pel cas de les presumptes irregularitats quan presidia la Institució de les Lletres Catalanes. Convocats a través de les xarxes socials, el grup de suport a la presidenta del Parlament ha reivindicat la “innocència” de la dirigent política i han assegurat que el judici oral que ha obert el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) “és una farsa”. També s’han cantat consignes contra ERC, la CUP i contra la premsa. Borràs ha sortit a saludar els concentrats per agrair-los el suport i ha estat rebuda entre aplaudiments i càntics.

Torra convida JxCat a "reflexionar" sobre deixar el Govern pel cas Borràs

"La decisió és claríssima". L'expresident del Govern Quim Torra s'ha pronunciat amb aquestes paraules quan la premsa li ha preguntat si creu que Junts ha de sortir del Govern, en cas que aquest dijous la Mesa suspengui Laura Borràs com a presidenta del Parlament. En declaracions als passadissos de la cambra, on ha assistit per donar suport a l'exconsellera i ara presidenta de Junts, Torra ha reiterat el seu suport: "La reflexió que ha de fer Junts és que, si la seva presidenta és suspesa, i el partit creu que no hauria de ser-ho, la reflexió condueix a una decisió claríssima". Torra no ha entrat en més detalls, tot i les repreguntes, si bé ha afegit: "O ens comencem a dir les coses clares en aquest país o no avançarem". Torra ha reiterat la seva defensa a l'encara presidenta del Parlament. Ha subratllat que li "dol" que se li pengi l'etiqueta de "corrupta": "És ignominiós".