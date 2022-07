ERC ha denunciat insults racistes contra la seva diputada Najat Driouech de part del grup de suport a Laura Borràs, presidenta del Parlament suspesa. Els fets han passat aquest dijous al migdia davant l'edifici de la institució, on unes 300 persones s'han concentrat per donar suport a Borràs, convocades per un grup de suport seu. Segons fonts d'Esquerra consultades per l'ACN, algunes persones que hi havia a la concentració han cridat contra Driouech, quan la diputada abandonava l'edifici: "Mora de merda!". D'entre les persones que s'han reunit davant el Parlament per donar suport a Borràs també s'han escoltat continus crits contra la premsa.

Els i les manifestants han protestat contra la suspensió de Borràs pel cas de les presumptes irregularitats quan presidia la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). Convocats a través de les xarxes socials, el grup de suport a la presidenta del Parlament ha reivindicat la "innocència" de la dirigent política i han assegurat que el judici oral que ha obert el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) "és una farsa". També s’han cantat consignes contra ERC, la CUP i contra la premsa. Abans de les 12 hores, Borràs ha sortit a saludar els concentrats per agrair-los el suport i ha estat rebuda entre aplaudiments i càntics. La presidenta ja suspesa ha sortit a quarts de quatre de la tarda del Parlament, i ha tornat a acostar-se a la concentració per abraçar-se amb la gent que hi havia.