La consellera de la Presidència, la bagenca Laura Vilagrà, ha negat que hagin abandonat la defensa de l'autodeterminació i assegura que volen "canvis substancials" perquè Catalunya es pugui "acostar més" a poder "decidir el seu futur polític". Tot i això, Vilagrà ha reconegut en una entrevista a 'El món a RAC1' que per ara no han pogut "obrir aquesta carpeta". "Ens hem centrat primer en la fi de la repressió", ha dit, tot argumentant que el Govern ha de "començar per allò que és possible" i que si no se supera "la repressió" no es podrà assolir l'objectiu de la independència. Amb tot, ha recriminat a l'executiu espanyol que no hagin fet una "proposta política" sobre aquesta qüestió: "Ara mateix no hi és".

"Ens hem centrat primer en la fi de la repressió" D'altra banda, Vilagrà ha replicat a Junts que van ser informats dels pactes en finalitzar la reunió de la taula de diàleg i creu que no "té sentit" que demanin la compareixença del president, Pere Aragonès, al Parlament. "Tot impacta en la política catalana" Vilagrà ha lamentat que el Parlament es trobi en la "situació" d'haver de decidir sobre la suspensió de la seva presidenta Laura Borràs pel cas de la Institució de les Lletres Catalanes. "Tot impacta en la política catalana", ha dit a 'El món a RAC1' preguntada per si aquesta decisió afectarà el Govern. Tanmateix, Vilagrà ha remarcat que "caldrà veure què passa" aquest dijous al Parlament. La Mesa de la cambra es reuneix a les 12h per decidir sobre la suspensió de Borràs. Preguntada per si la vicepresidenta del Parlament, Alba Vergés, la substituirà en el càrrec, Vilagrà ha assegurat que l'objectiu d'ERC no és quedar-se la presidència de la cambra. "Hem de trobar una solució", ha demanat