El magistrat del jutjat d'instrucció número 1 de Barcelona ha arxivat la causa contra Josep Lluís Alay, excap de l'oficina de Carles Puigdemont, pel suposat negoci de compra-venda de petroli entre Rússia i Xina. Joaquín Aguirre no troba prou indicis de delicte per aquesta operació i per això l'arxiva. La investigació es va obrir per saber si algun dels fets als quals es referien documents digitals trobats al telèfon mòbil d'Alay, com la compra-venda de petroli, suposaven algun delicte. El magistrat manté oberta una investigació per una informació policial que Alay va demanar a un mosso d'esquadra.

Després d'analitzar el mòbil i d'escoltar la declaració de l'empresari rus resident a Catalunya Alexander Dimitrenko, el magistrat considera que no hi ha cap indici "sòlid" que l'operació petrolífera fos delictiva, "per més que no tingui sentit comercial". De fet, el jutge diu que no està clar que l'operació s'acabés fent, tot i que es va fer una paga i senyal de 300.000 dòlars.