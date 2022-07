La comissió de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) al Parlament ha aprovat per unanimitat la compareixença del diputat de JxCat Francesc de Dalmases, però no ho farà fins més endavant. De fet, Dalmases, que és membre de la comissió, no ha assistit en la sessió d'aquest divendres. La CUP-NCG va demanar la seva compareixença per "l'esbroncada" de Dalmases a una periodista del 'FAQS' de TV3 arran d'una entrevista a Laura Borràs. En aquesta sessió s'abordarà el cas Dalmases mitjançant diverses preguntes dels grups dirigides a la presidenta de la CCMA, Rosa Romà, i el director de TV3, Sigfrid Gras. També s'han aprovat les compareixences dels directors de Catalunya Ràdio, TV3 i l'ACN per situacions "similars" amb Dalmases.

Xavier Pellicer (CUP) ha lamentat que la compareixença de Dalmases no s'hagi pogut fer aquest mateix divendres. I el president de la comissió de la CCMA, el socialista David Pérez, ha dit que Dalmases havia demanat fer la compareixença, en cas que s'aprovés, quan s'hagin substanciat la resta. I ha recordat que les compareixences en aquesta comissió són "voluntàries" i que no es poden "forçar". "Sempre s'ha de fer d'acord amb els compareixents, i des de la Mesa també hem intentat que es pugui fer el més aviat possible, però no ha pogut ser", ha continuat. La CUP també havia demanat la compareixença de l'ara presidenta del Parlament suspesa, Laura Borràs, perquè també hauria presenciat l'incident al programa televisiu. Però la Mesa no l'ha admès a tràmit. Des del faristol de l'hemicicle, Dalmases va denunciar en el darrer ple el "circ" que estava vivint, que cada cop evolucionava més "cap a un linxament difícil de justificar". Dalmases continuarà participant a la comissió de la CCMA, tot i que deixarà de ser-ne el portaveu. La diputada Cristina Casol ha substituït Dalmases en aquesta sessió, i Francesc Ten ha exercit de portaveu. Dalmases tampoc va assistir a la comissió d'Exteriors de dijous a la tarda.