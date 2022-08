El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha reclamat aquest dimarts que la "desjudicialització" pactada amb l'Estat a la darrera reunió de la taula de diàleg "tingui els efectes de l'amnistia". La Generalitat i el govern espanyol van acordar la setmana passada avançar en reformes legislatives que suposin la fi de la judicialització del procés independentista. En una roda de premsa de balanç del curs polític, Aragonès ha afirmat que aquests canvis "hauran de ser efectius abans de finals de desembre".

L'objectiu, ha dit, és que "ningú més" vagi a la presó, s'hagi d'exiliar, es vegi inhabilitat o tingui el patrimoni compromès "a causa del seu compromís polític". "Abans d'acabar l'any s'ha d'haver concretat i ha d'haver hagut canvis en la legislació per acabar amb el procés de judicialització", ha resumit.

També s'ha referit a les paraules del president espanyol, Pedro Sánchez, que divendres va vincular el diàleg amb el Govern a la pèrdua de força de l'independentisme que recull el darrer baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO). "Si està tan convençut que amb el diàleg minimitzen l'independentisme, que posin les urnes", l'ha reptat, i ha advertit que "mentre la ciutadania no pugui votar el conflicte continuarà".

Per això, ha tornat a reivindicar l'amnistia i l'autodeterminació com a solucions a la situació política catalana. "Com que és una reivindicació àmplia, continuada en el temps i absolutament transversal i perquè tenim tota la nostra determinació, estic convençut que ens en sortirem", ha afirmat.

Pel que fa als resultats de la taula de diàleg de dimecres passat, els ha considerat "parcials, no complets", però necessaris per "anar avançant". "El procés de negociació avança i ha de continuar avançant molt més", ha valorat.

Sobre la negativa del govern espanyol a dur al Congrés dels Diputats la reforma del delicte de sedició o una llei d'amnistia –esgrimeixen que no hi ha majories suficients perquè prosperin–, Aragonès els ha assenyalat que "les majories es construeixen si hi ha voluntat". "Nosaltres estem disposats a construir-la", ha indicat.

Pressupostos del 2023

D'altra banda, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha confiat aprovar els pressupostos de l'any 2023 amb la CUP-NCG i En Comú Podem. "Volem que siguin aprovats amb els vots que van permetre la meva investidura i l'aprovació dels pressupostos de 2022", ha dit. "Ens dirigirem a tot aquest espai de l'esquerra nacional i del sobiranisme d'esquerres", ha afirmat, i ha explicat que el conseller d'Economia i Hisenda, Jaume Giró, ja hi ha contactat.

Aragonès ha garantit que els comptes de la Generalitat per al 2023 "reforçaran l'estat del benestar, l'economia productiva i que seran també uns pressupostos de xoc contra els efectes de la inflació". Ha reconegut que l'economia catalana es troba "en una situació d'alta complexitat", però ha assegurat que les previsions auguren un "creixement més lent" però sense recessió. "Catalunya seguirà creixent probablement a un ritme menor que l'actual, amb menys intensitat", ha destacat.

Sobre el que sí ha llançat un advertiment és sobre la inflació i "l'augment desbocat de preus" i ha garantit que "el Govern hi serà" per protegir la població: "Davant de les dificultats, la Generalitat de Catalunya se situa al costat de la gent". Per això, ha instat els grups parlamentaris a donar suport als pressupostos que elabori l'executiu català i a "decidir si volen ser al costat de les solucions o dels problemes".