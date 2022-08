El Govern de la Generalitat s'ha compromès a prohibir per llei l'activitat dels bicitaxis. Aquest ha estat el resultat de la primera reunió del grup de treball dedicat a aquest qüestió, que compta amb membres de l'executiu català i de l'Ajuntament de Barcelona. El secretari general del Departament de la Vicepresidència i Polítiques Digitals i Territori, Ricard Font, ha explicat que es modificarà la llei del taxi per tal que exclogui les bicicletes com a vehicle vàlid per a prestar el servei. D'altra banda, es treballa en actualitzar el règim sancionador de la llei, que ara mateix regula des de la immobilització del vehicle fins a una multa de 6.000 euros, en el cas més greu. Font ha dit que l'objectiu és "enfortir i incrementar" la sanció.

Aquest dimecres s'ha celebrat la primera reunió del grup de treball sobre els bicitaxis. Per part de la Generalitat hi han assistit el secretari general del Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori, Ricard Font; la directora general de Transports i Mobilitat, Mercè Rius; i el subdirector general d’Ordenació del Transport i Desenvolupament Sectorial, Josep Maria Fortuny; mentre que el tinent d’alcaldia de Barcelona, Jaume Collboni; i la tercera tinenta d’alcaldia i regidora de Mobilitat, Laia Bonet, hi han representat l'Ajuntament de la capital catalana.