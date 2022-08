La vicepresidenta primera amb funcions de presidenta, Alba Vergés, serà l'encarregada de donar el vistiplau a les actes dels plens del Parlament en què s'ha comptabilitzat verbalment el vot delegat del diputat de Junts Lluís Puig. Així ho han assegurat fonts parlamentàries a l'ACN després que aquest dilluns la presidenta suspesa, Laura Borràs, digués a través de Twitter que ella signarà les actes quan el secretari quart de la Mesa, Ruben Wagensberg (ERC), les "desbloquegi". Fonts pròximes a Borràs, suspesa des del 28 de juliol, han explicat a l'ACN que ningú li ha comunicat que no pugui signar les actes de plens que ella va presidir i que està disposada a fer-ho quan li arribi el document.

El ple del 6 i 7 de juliol va ser el primer en què la llavors presidenta del Parlament, Laura Borràs, va comptabilitzar verbalment el vot delegat de Puig tot i que no sortia al panell electrònic per no implicar funcionaris. Una fórmula, aprovada per la majoria independentista de la Mesa, que es va repetir al ple del 20 i 21 de juliol per fer front a la decisió del Tribunal Constitucional (TC) d'anul·lar el vot delegat de Puig, exiliat a Brussel·les.

Aquest dilluns, l'ACN ha fet públic que el Parlament ha tancat el període ordinari de sessions sense signar l'acte dels plens del juliol i aquesta notícia ha provocat polèmica entre Borràs i Wagensberg, a qui correspon com a secretari quart de la Mesa signar l'acte del primer ple del juliol. I en el marc d'aquesta picabaralla, Wagensberg va posar en dubte que la menció verbal de Borràs sobre el vot delegat de Puig suposi comptabilitzar el vot del diputat de Junts. De fet, segons el secretari quart, cal reformar el reglament per "tornar a comptabilitzar-lo".

"Quan el secretari que bloqueja aquestes actes les signi, jo també ho faré. Jo comptava el vot i el signaré, com vaig fer amb l’admissió de Pau Juvillà", va assegurar Borràs dilluns a través de Twitter. Però fons parlamentàries diuen que Borràs no pot signar actes de plens del Parlament o de Juntes de Portaveus, encara que les sessions s'hagin produït abans del 28 de juliol.

La mateixa Borràs explicava en el seu tuit que dilluns va anar al Parlament a signar alguns documents, però fonts de la cambra catalana afirmen que no se la citarà per donar vistiplau a actes.

Les actes dels plens

Segons l'article 82 del reglament del Parlament, s'ha d'aixecar acta de les sessions del Ple i de les comissions, que han d'incloure el sentit del vot de cada grup parlamentari. A més, també especifica que les actes han de ser signades per un dels secretaris, tenir el vistiplau del president i deixar-les a disposició dels diputats per si hi ha alguna reclamació. Si no hi ha cap reclamació sobre el contingut, s'entén que l'acta queda aprovada. I en cas contrari, s'ha de sotmetre a la decisió del ple en la sessió següent.