Nou dissabte amb trànsit complicat a l'AP-7, amb més de 45 quilòmetres acumulats de cua: aquest migdia destaquen els 18 quilòmetres de circulació lenta i aturades entre Castellví de Rosanes i Sant Cugat del Vallès, en direcció Tarragona; i els 16 quilòmetres de retencions entre Cardedeu i Mollet del Vallès, en direcció Girona.

En paral·lel, també hi ha 7,5 quilòmetres de congestió a l'AP-7 a la Jonquera per accedir a França i uns 5 quilòmetres de cua per un accident sense ferits a Mont-roig del Camp, cap a Castelló de la Plana. Segons el Servei Català de Trànsit (SCT), també sobresurten altres incidències viàries com els 7,5 quilòmetres de retencions a l'N-II a la Jonquera o els 4,5 quilòmetres d'aturades a la C-32 a Sitges.

També hi ha uns 3 quilòmetres de circulació lenta a la C-63 a Lloret de Mar, 3 quilòmetres de cua a la C-32 a Argentona o 2,5 quilòmetres de congestió a l'N-260 a Llançà per anar a Portbou.