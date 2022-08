La Direcció General de Trànsit (DGT) atribueix l’augment dels morts a les carreteres del juliol, un 12% respecte a les xifres del mateix mes del 2019, fins als 131, a les onades de calor que s’han registrat, ja que aquest factor fa que disminueixi l’atenció i la capacitat de reacció.

«La calor és un factor que incideix i afecta. Amb la calor cometem errors, i els errors a la carretera, al volant, es tradueixen en accidents», ha explicat el director general de la DGT, Pere Navarro, en una entrevista al canal 24 Horas.

La diferència seria 14 persones mortes més respecte al 2019, l’any abans de la pandèmia, respecte al qual han augmentat els desplaçaments un 5%. «2.124 morts per onada de calor i 131 en accidents de trànsit. Crec que les xifres parlen per si soles», ha recalcat.

Respecte a la Llei de Trànsit i Seguretat Viària, que va entrar en vigor el març passat, Navarro ha assenyalat que és necessari que els missatges sobre seguretat viària siguin senzills. «Si hi ha una velocitat límit, hi ha una velocitat límit. Les excepcions maten la credibilitat de la norma», ha comentat.

El director general de la DGT també ha recordat que en aquest cas no s’ha tocat la quantitat econòmica de les sancions. «Ho vam estar valorant, però el país no està per augmentar-la. A més, la seguretat viària va raonablement bé, per l qual cosa tampoc té sentit fer-ho ara», ha explicat.

Al ser preguntat per les campanyes de prevenció, Navarro ha posat èmfasi que han d’anar acompanyades de mesures per ser efectives a llarg termini, ja que si no és així, només es redueixen durant els sis mesos posteriors i no en els següents.

«Ens diuen que són molt dures, però la realitat és molt més dura. De vegades s’ha de cridar l’atenció sobre el drama que hi ha rere els accidents», ha assenyalat.

Navarro ha afegit que s’ha de fer molta atenció si hi ha una avaria i és necessari baixar del cotxe a l’autopista i l’autovia, ja que els tres últims anys han mort 40 persones en atropellaments en aquestes circumstàncies –un dels últims, el conductor que el 30 de juliol va ser atropellat a l’autopista AP-7 al pas pel municipi de Montmeló (Vallès Oriental)–. «No baixis pel costat del trànsit», ha destacat.

També ha aprofitat per recordar als conductors la seva responsabilitat al volant davant la celebració de festes patronals els pròxims dies i ha incidit que no s’ha de permetre que persones que han begut condueixin.