Els Mossos d'Esquadra han anunciat que ja poden actuar com a policia judicial per tota la Unió Europea (UE). "Des d'aquest agost podem realitzar investigacions a tots els països de l'espai europeu Schengen, una eina essencial per perseguir i resoldre els delictes a Catalunya", ha apuntat la policia catalana. Això significa que, a partir d'ara, els Mossos d'Esquadra poden fer investigacions, seguiments i realitzar vigilàncies transfrontereres de sospitosos i criminals als 26 països de l'espai Schengen. "És un reconeixement com a policia integral i ens situa al mateix nivell que la resta de policies europees", han celebrat des del cos.

Es tracta d'un "salt qualitatiu" i una "reivindicació històrica" que s'ha assolit després de fer-se efectiu l'acord assolit entre la conselleria i el Ministeri d'Interior durant la tardor del 2021. "La policia de la Generalitat guanya la capacitat de poder fer producció judicial i investigacions que tenen el seu origen a Catalunya i que tenen derivades a l'estranger", ha assenyalat als micròfons de Rac1 el director general de Mossos, Pere Ferrer, que també considera que això potenciarà totes les unitats d'investigació, tot i que no comportarà canvis en l'estructura interna.