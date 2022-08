Laura Vilagrà diu que «pactar qualsevol cosa amb Iceta sempre és difícil»

La consellera de Presidència, la santpedorenca Laura Vilagrà, s'ha referit aquest dilluns a les afirmacions de Miquel Iceta a l’entrevista concedida a El Periódico, i ha afirmat que «és una qüestió de voluntat política, es juguen la continuïtat de la legislatura i ja han vist que quan juguen a fer de PP, la dreta els avança per tots costats». La consellera ha anat més enllà, a la línia de flotació de la trajectòria política d’Iceta: «acordar qualsevol cosa amb l’Iceta del 2022 sempre és difícil, ha oblidat els principis que tenia el 2007 quan defensava l’autodeterminació»

La resposta de la consellera no acaba aquí. Vilagrà ha avisat que: «mai renunciarem a l’autodeterminació com a fórmula responsable de resolució dels conflictes polítics. I és inexplicable que una persona tan rellevant del PSC estigui en contra de la millora de vida dels catalans i catalanes». Vilagrà ha conclós que això «no és sorprenent». La titular de Presidència ha recordat que hi ha tota una sèrie de qüestions pendents de complir-se, respecte a Catalunya, en termes d’autogovern. Iceta, a l’entrevista, va afirmar que el Govern està avançant en iniciatives acordades a la taula de diàleg. En canvi, la percepció del Govern és ben diferent: consideren que els avenços de la taula de diàleg són «parcials» i requeriran un temps.