El Tribunal Suprem (TS) ha desestimat el recurs de cassació que havia plantejat la Generalitat contra les sentències que afectaven els projectes lingüístics de dues escoles, el Bogatell de Barcelona i Josefina Ibáñez d'Abrera, després que famílies d'aquests centres demanessin més classes en castellà. En declaracions a l'ACN, la secretària general d'Educació, Patrícia Gomà, ha afirmat que la resolució del Suprem és "extemporània" i ha "quedat inaplicable" perquè "en posterioritat han passat moltes altres coses". Gomà indica que, després de la sentència del 25% de castellà per a tot el sistema educatiu, Catalunya ha aprovat un nou marc normatiu que "empara que no s'utilitzin percentatges en l'ús de les llengües a l'escola".

D'aquesta manera, el Suprem confirma l'anul·lació dels projectes lingüístics de dues escoles concretes de Barcelona per no complir amb un percentatge mínim de castellà a l'ensenyament, denegant així el recurs de cassació que hi havia presentat la Generalitat. D'aquesta manera, la sentència esdevé ferma perquè no admet més recursos.

Amb tot, posteriorment, s'ha aprovat un nou marc normatiu català vigent –la nova llei aprovada al Parlament i el decret llei del Govern- que deixa sense efecte la resolució. Per Gomà, la sentència és "extemporània totalment" i ha quedat "inaplicable". "Hi ha un desfasament entre els temps de la justícia i els fets i la realitat d'allò ha anat passant amb les sentències", precisa.

En aquest sentit, defensa que el marc normatiu actual permet aplicar un nou règim jurídic quant als usos i l'aprenentatge de la llengua catalana a l'escola. Gomà explica que són sentències "molt anteriors" a la del 25% de castellà per a tot el sistema educatiu català i que, en aquest cas, el Suprem "no ha entrat en el fons de la qüestió".