El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana ha decretat uns serveis mínims del 61% a l'aeroport del Prat per la vaga de pilots d'EasyJet, que començarà aquest divendres i s'allargarà nou dies durant els caps de setmana d'agost. L'aturada, convocada per Sepla, serà els dies 12, 13, 14, 19, 20, 21, 27, 28 i 29 d'agost. Tots els vols programats durant la mobilització són internacionals i per això el ministeri ha optat per protegir en un 61% els vols de Barcelona i Menorca, en un 60% els de Màlaga i en un 57% els de Palma de Mallorca. A més, també es protegeixen les operacions tècniques de posicionament necessàries per donar el servei de transport aeri considerat essencial.