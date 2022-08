El vicepresident i conseller de Polítiques Digitals i Territori, Jordi Puigneró, va demanar ahir al Govern de l’Estat que inverteixi a l’Eix Pirinenc (N-260) i a la línia de tren de Rodalies R3, que connecta Barcelona i Puigcerdà. En el marc d’una visita al Pallars Sobirà, va instar l’executiu espanyol a traspassar aquestes dues infraestructures a la Generalitat en cas de no voler executar-hi obres de millora. Així, va lamentar que la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, tingui «abandonat el Pirineu» i que el seu homòleg al capdavant de Cultura i Esports, Miquel Iceta, hagi «desaparegut del mapa» a l’hora de defensar una candidatura catalana per als Jocs Olímpics d’hivern.

Puigneró va remarcar que el temps de trajecte en tren entre la capital catalana i la de la Cerdanya sigui de quatre hores, el doble del que es triga per carretera. També que arribar des de Puigcerdà al Pont de Suert costi fins a tres hores, una més que a Barcelona. Per aquest motiu, va reclamar millores en aquest tram de l’N-260 perquè aquesta distància es pugui cobrir en una hora menys que ara, per tal de fer «més competitius» els serveis que es presten a les comarques de l’Alt Pirineu i Aran. Pel que fa al tren, va posar com a exemple el funcionament de la línia de Lleida-la Pobla, gestionada des de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC), on el temps de durada del trajecte amb aquest transport o per carretera és molt similar.

El vicepresident va criticar que les obres de millora en les infraestructures de l’Estat «ni hi són ni se les espera» i va instar el Govern espanyol que les traspassi, ja que, segons va concloure, «hem demostrat que sabem fer-ho». Així, va citar projectes com ara el de la millora del coll de Comiols, via principal de connexió entre els Pallars i l’àrea metropolitana de Barcelona, i l’ampliació de la C-16 entre Berga i Bagà (Berguedà) amb la fórmula de carrils 2+1.