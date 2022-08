Entitats independentistes com els CDR, l'Assemblea Nacional Catalana i el Consell per la República han convocat aquest dimecres una concentració davant la delegació del Parlament Europeu a Barcelona on també hi ha assistit la líder de Junts, Laura Borràs. Des d'allà, han acusat l'Estat d'estar al "darrere" de l'atemptat terrorista de la Rambla, del que s'han complert cinc anys. La cita, que no ha estat secundada per cap partit, ha servit als seus organitzadors per responsabilitzar al govern espanyol i al CNI de l'atac jihadista que va costar 16 vides i desenes de ferits l'any 2017. Tot i que mai s'ha pogut acreditar judicialment aquests vincles, els organitzadors han demanat responsabilitats i la intervenció d'Europa.