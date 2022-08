El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha apuntat aquest dimecres que el risc d'atemptat terrorista encara existeix si bé és menor que fa uns anys. En declaracions a Rac1 coincidint amb el cinquè aniversari de l'atemptat de la Rambla a Barcelona, Elena ha apuntat que la prevenció s'ha millorat en els últims anys i ha destacat una bona relació i coordinació tant amb la resta de policies de l'Estat, com amb el CNI i també a escala europea. "Ni alarmisme ni abaixar la guàrdia", ha afegit. Segons ell, hi ha molta dedicació del Cos de Mossos d'Esquadra a la política antiterrorista: uns 700 agents de 17.000.

D'altra banda, i sobre els agents que van abatre els terroristes de Barcelona i Cambrils i que reclamen una indemnització al Govern, Elena ha assenyalat: "Jo he intentat estar al seu costat i crec que hi he estat. Si cal estar-hi més, hi estarem".

Quant a la petició concreta d'indemnització per part d'aquests agents, el conseller ha apuntat que s'ha fet per la via administrativa i que la Generalitat encara està dins del termini per contestar i està valorant-la. També ha dit que s'han atès les demandes dels agents que segueixen actius dins del Cos de Mossos i que han demanat que es readapti la seva situació.

D'altra banda, ha explicat que l'alerta terrorista es manté en el nivell 4 sobre 5 perquè significa que hi ha un risc permanent que hi hagi un atemptat comès de forma individual, però sense que existeixi un risc de trama organitzada. Segons ha defensat, es fa molt més seguiment i investigació i hi ha molta dedicació policial. Per tot plegat, ha dit, el risc és menor que fa uns anys.

En relació amb l'atenció que reben les víctimes del 17-A per ser reconegudes i indemnitzades com a tals, ha declarat que hauria de ser tot "molt més fàcil" i ha reconegut que és un "calvari" per tots els tràmits que implica.

Sobre les afirmacions de Villarejo en relació amb el CNI i els atemptats, el conseller ha recordat que Mossos ja va fer una investigació com a policia judicial i hi ha hagut una sentència: "No podem anar més enllà".

Aragonès: "El no tenim por que dèiem llavors, segueix més vigent que mai"

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha volgut recordar els atemptats del 17-A a Barcelona i Cambrils cinc anys després amb una piulada a primera hora del matí. Al tuit, Aragonès diu que "el no tenim por que es deia llavors, segueix més vigent que mai".

Cinc anys d'aquell #17A que no podrem oblidar mai. Un record per a totes les víctimes i una abraçada a les famílies. I de nou, un agraïment a la feina feta aquells dies per tants professionals. El no tenim por que dèiem llavors, segueix més vigent que mai. Som un poble de pau.

"Som un poble de pau", afegeix el president, que remarca que els catalana "no oblidaran" mai el que va passar cinc anys enrere. "Un record per a totes les víctimes i una abraçada a les famílies. I de nou, un agraïment a la feina feta aquells dies per tants professionals", assegura Aragonès a la piulada. El president assistirà aquest dimecres a l'acte d'homenatge a les víctimes que es fa a Barcelona.