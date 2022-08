El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, no descarta que la quarta dosi de la vacuna contra la covid-19 sigui amb Hipra a Catalunya a partir del mes d'octubre. El conseller ha recordat que el vaccí està pendent de rebre l'autorització de l'Agència Europea del Medicament (EMA) per a la comercialització però s'ha mostrat convençut que tindrà "un recorregut important a molts països". D'altra banda, ha explicat, s'espera que l'EMA aprovi la vacunació en quarta dosi amb Pfizer i Moderna a mitjans de setembre, de manera que es puguin administrar amb la campanya de la grip. Argimon ha fet aquestes afirmacions durant la seva intervenció en un acte a la Universitat Catalana d'Estiu (UCE), a Prada de Conflent.

Sobre la verola del mico, ha pronosticat que el virus no tindrà una afectació important sobre el conjunt del sistema sanitari, si bé pot tenir-la en alguns serveis més especialitzats, com ara dermatologia. Argimon ha explicat que la vacuna contra la verola del mico costa de produir i s'està intentant que s'incrementi la producció, alhora que s'està estudiant fraccionar les dosis d'un mateix vial.

Durant la seva intervenció, el conseller també ha fet referència als reptes del sistema sanitari, entre els quals ha destacat el finançament i el relleu de professionals en els pròxims anys, ja que el nombre de personal que es jubilarà no s'equilibrarà amb el personal que entra al sistema. "És un element que es coneixia i ha faltat planificació per totes bandes", ha dit, fent també autocrítica.

En relació als dos reptes, Argimon ha reclamat més sobirania econòmica i fiscal per a Catalunya i la transferència de competències per part de l'Estat en aspectes com ara la planificació de postgrau o l'acreditació de places.