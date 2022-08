La presidenta del Parlament suspesa i líder de JxCat, Laura Borràs, ha considerat que va estar "totalment fora de lloc" interrompre el minut de silenci durant l'acte d'homenatge a les víctimes dels atemptats de Barcelona i Cambrils, dimecres. En declaracions a Catalunya Ràdio, Borràs ha dit que ella no va saludar ni aplaudir a la persona que va cridar durant el minut de silenci consignes com 'Exigim la veritat', i tampoc va anar a "agrair-ho". D'altra banda, en una entrevista a RAC1, Borràs ha criticat la vicepresidenta primera del Parlament, la republicana Alba Vergés, per no haver estat present a l'acte i haver-lo deixat en mans de la vicepresidenta segona, la socialista Assumpta Escarp.

CDR, ANC i Borràs es concentren a la seu de la UE a Barcelona per acusar l'Estat d'estar «darrere» del 17-A "Mereix una reflexió que en el primer acte on s'hauria hagut d'atribuir les funcions que m'han privat no només no hi assisteixi, sinó que recaiguin en una persona del PSC", ha dit. I ha continuat dient que el PSC és "un partit del 155 i un partit que ha vetat les comissions d'investigació sobre el 17-A". "És una contradicció que l'hauria hagut d'evitar qui podia", ha etzibat, en una crítica velada a ERC. També ha afirmat que ella "sempre" ha interromput les seves vacances per a ser present a l'homenatge a les víctimes de l'atemptat i que "quan es parla de dignitat del Parlament, també s'ha de demostrar en fets". Borràs ha manifestat que el protagonisme en l'acte de dimecres era de les víctimes, i que ella defuig de qualsevol mena de protagonisme. Quan es va acabar, "vam trobar aquest grup de persones i el vam saludar, però això no té res a veure amb el minut de silenci ni amb aquesta persona que es va expressar així", ha raonat. També ha demanat no "criminalitzar" totes les persones que eren allà, "que moltes són familiars de víctimes"