L’exalcalde de Sabadell Manuel Bustos ha perdut el tercer grau que li havia concedit el Departament de Justícia, segons ha avançat ‘Nació Digital’ i han confirmat a l’ACN fonts coneixedores. El jutge ha acceptat el recurs que havia presentat la fiscalia. Bustos va ingressar al centre penitenciari de Lledoners el 12 de gener pel cas Mercuri i dos mesos més tard va poder sortir en tercer grau restringit.

Bustos va ser condemnat a tres anys de presó per l’Audiència de Barcelona per tràfic d’influències per haver retirat multes de trànsit a familiars. L’excalcalde ja havia estat condemnat anteriorment per un altre cas de corrupció en el marc de la mateixa investigació, però llavors va evitar la presó.