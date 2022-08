El departament de Salut espera que la divisió en cinc de cada dosi de la vacuna de la verola del mico els permeti arribar a unes 10.000 persones a Catalunya. La secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, ha explicat en una entrevista a ‘El Matí de Catalunya Ràdio’ que s’estan administrant les vacunes “de manera intradèrmica”, un fet que “no és habitual”, però que els permet “posar entre 4 i 5 vegades més el nombre de dosis que tenen”. Cabezas també ha apuntat que tot i no ser una malaltia “freqüent”, han detectat que la verola del mico es comporta d’una forma “diferent” a com ho feia fins ara. “Per això és una emergència internacional de salut pública”, ha afegit.

Preguntada per la dificultat d’arribada de les vacunes, Cabezas ha assenyalat que es deu a la seva fabricació en una companyia danesa. “Es tracta d’una vacuna de virus viu modificada que es fabrica només en un lloc a una velocitat que no és la mateixa que hem vist en vacunes com les de la covid”, ha afegit. A Catalunya han arribat dues remeses, una primera de 1.600 dosis i una segona de 2.100.

Pel que fa als criteris, es posa especial atenció en aquelles persones que es troben en un col·lectiu de risc – embarassades, infants o bé pacients amb immunosupressió – que puguin haver estat contacte estret per convivència. Les vacunes prèvies a l’exposició, per contra, s’administren a persones que tinguin un alt risc de contraure la malaltia, “persones amb molts contactes sexuals diversos o que tinguin sexe en grup, per exemple”, ha especificat Cabezas.

“No hem deixat enrere la covid”

Sobre el virus de la covid, la secretària de Salut Pública ha recordat que “no s’ha deixat enrere” i que malgrat l’afectació sigui molt menor, és important “seguir amb les mesures de precaució”. En aquest sentit, ha subratllat que serà important que la gent que s’hagi de posar la segona dosi de record a la tardor, es vagi a vacunar. “S’ha aprovat per a les persones a partir dels 60 anys i aquelles que es trobin en condicions de risc per complicacions”, ha afegit.

En quant a l’ús de la mascareta al transport públic, Cabezas ha defensat que continua tenint sentit portar-la, ja que malgrat els sistemes de ventilació, arriba un moment que hi ha moltes persones de molts grups diferents. “És un entorn amb unes condicions molt determinades on es pot transmetre el virus”, ha dit, “no ens costa res, ja que l’hem eliminat en molts altres entorns”.