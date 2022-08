La Mesa del Parlament reprendrà dijous la seva activitat amb la primera reunió del nou període de sessions. Es reuniran amb un únic punt sobre la taula: la petició de reconsideració de JxCat sobre la suspensió de Laura Borràs com a presidenta de la cambra. Previsiblement, la demanda es tombarà, ja que la majoria de la Mesa –ERC, PSC i CUP- ja han manifestat que es mantindran en la seva posició. Aquesta serà, també, la primera Mesa que se celebra sense Borràs, i amb la republicana Alba Vergés encapçalant-la com a vicepresidenta primera amb funcions de presidenta. La convocatòria, feta per Vergés, cita la Mesa a les 9.30 hores del matí i la Junta de Portaveus mitja hora més tard.

La presidenta de la cambra va ser suspesa el 28 de juliol en aplicació del 25.4 del reglament, després que se li obrís judici oral per un presumpte fraccionament de contractes quan presidia la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). JxCat assenyala que el procés de reconsideració de l'acord, segons les "recomanacions de l'equip jurídic" de Borràs, servirà per "esgotar tots els recorreguts administratius abans d'obrir la via judicial a Europa".

L'embolic sobre el cas Borràs no sembla que s'hagi de resoldre aviat, i l'oposició reclama solucions. Els socialistes hi han posat terminis: volen que el desllorigador arribi abans del 15 de setembre. Fan una crida a JxCat i ERC, que van votar a favor de la presidència de Borràs, i a la CUP, que s'hi va abstenir, perquè acordin una nova presidència. Tot i això, no clarifiquen com actuaran si s'arriba a la data límit sense resoldre la situació.

Per la seva banda, els comuns creuen que la responsabilitat recau en Junts i ERC. I que haurien de ser els republicans qui tinguessin "valentia" per entomar l'assumpte, ja que JxCat no aparta Borràs de 'motu proprio'.

El president del Govern, Pere Aragonès, va dir en una entrevista amb l'ACN que la millor manera de superar la interinitat, que "no és bona", és "l'elecció d'una nova presidència". La secretària general adjunta i portaveu d'ERC, Marta Vilalta, instava dilluns a Junts a fer una proposta per superar la interinitat i resoldre aquesta situació "com més aviat millor". Però JxCat rebutja proposar un candidat a presidir el Parlament en substitució de Borràs.

Però aquest no serà l'únic tema espinós que haurà de tractar la Mesa en aquest període de sessions. Vergés tindrà damunt la taula el vot delegat del diputat de JxCat Lluís Puig. El Parlament va tancar el període ordinari de sessions sense signar l'acta dels plens de juliol, on es va comptabilitzar verbalment el vot delegat de Puig tot i que no sortia al panell electrònic per no implicar funcionaris.

Aquesta va ser la fórmula, avalada per la majoria independentista a la Mesa, per fer front a la decisió del TC d'anul·lar el vot delegat de Puig, exiliat a Brussel·les. Segons fonts parlamentàries consultades per l'ACN, serà Vergés l'encarregada de donar el vistiplau a les actes dels plens del Parlament en què s'ha comptabilitzat verbalment el vot de Puig.

Però, com es gestionarà a partir d'ara, en els plens que venen? Aquesta carpeta podria no obrir-se fins més endavant. I és que el Parlament no preveu celebrar cap ple fins a finals de setembre. De fet, el debat de política general, previst pel 27 i 30 de setembre i on els grups porten a votació diverses propostes de resolució, serà el primer d'aquest període de sessions. ERC ha plantejat que convindria modificar el Reglament per solucionar el vot delegat de Puig.

D'altra banda, precisament en aquest debat de política general, Aragonès s'ha compromès a formular una "proposta àmplia" per l'autodeterminació més enllà de l'independentisme. En una entrevista a l'ACN, va afirmar que "és l'hora d'una proposta inclusiva de solució del conflicte polític i que permeti que a la ciutadania de Catalunya se la tracti com a major d'edat". El debat de política general s'interromprà un parell de dies entre les sessions del ple pel judici a la diputada de la CUP-NCG Eulàlia Reguant al Tribunal Suprem per haver-se negat a respondre les preguntes de Vox.

Finalment, durant els pròxims mesos, el Govern negociarà els pressupostos del 2023, que haurien de passar pel ple per ser aprovats abans d'acabar l'any si l'executiu vol complir amb la voluntat expressada que entrin en vigor l'1 de gener.