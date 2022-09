El Departament d'Educació ha comunicat als centres educatius que aplicaven el 25% de castellà per resolució judicial que aquest curs no ho hauran de fer. La conselleria els ha fet arribar una carta on defensa que els percentatges són "incompatibles" amb la nova normativa impulsada des del Govern i des del Parlament.

El text, signat per la secretària general Patrícia Gomà, afegeix que resolucions recents del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) també han posat de manifest aquesta "impossibilitat". Les resolucions sobre el 25% afectaven actualment 48 alumnes d'aquests 27 centres. Educació ha informat també el TSJC d'aquesta situació i ara el tribunal podria respondre.