El primer dia d'entrada en vigor de les rebaixes al transport públic ha començat amb normalitat a Rodalies i Mitja Distància. Com que els títols es podien adquirir des del passat 24 d'agost, els usuaris no han reportat cap problema. "He agafat el tren a Vilassar i he vingut molt bé. Avui no he notat gaire diferència", ha dit l'Eva. Preguntats per l'ACN, en tots els casos, els viatgers habituals han celebrat les bonificacions. "Aquests mesos s'agraeix anar més descansat econòmicament", ha opinat la Mariona.

Coses que potser no saps sobre els nous abonaments gratuïts de Renfe Per contra, la nova mesura ha provocat algunes cues a primera hora del matí a les màquines de venda de bitllets del metro de Barcelona. "No m'esperava que hi hagués tanta cua", ha assegurat la Mariona, usuària habitual del metro.