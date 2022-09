Gairebé la meitat dels recursos d'inconstitucionalitat contra lleis autonòmiques que es van presentar el 2021 van ser contra lleis catalanes. La memòria del Tribunal Constitucional (TC) d'aquell any evidencia que dels 22 recursos presentats pel govern espanyol o parlamentaris, 10 van ser contra normativa catalana. Dels sis recursos presentats per comunitats autònomes contra lleis estatals, només dos van procedir de Catalunya. Les sentències van seguir una tendència similar a l'any anterior, amb 192, 156 de les quals eren demandes d'empara i 36 per recursos d'inconstitucionalitat. El TC va dictar 7.204 resolucions, 6.915 de les quals van ser definitives.

El 2021 es van presentar 39 recursos d'inconstitucionalitat, davant dels 24 del 2020, i només va ser superat per l'any 2017, amb 47. La majoria, 26, van ser presentats per diputats o senadors, 17 dels quals contra lleis estatals i 9 contra lleis autonòmiques. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, va presentar vuit recursos contra lleis autonòmiques, i els parlaments o governs autonòmics en van presentar cinc contra lleis estatals. El Defensor del Poble no va presentar cap recurs d'inconstitucionalitat el 2021. Dels 28 recursos d'inconstitucionalitat vinculats a comunitats autònomes, 22 van ser contra lleis autonòmiques i sis contra lleis estatals. Dels 22 recursos contra lleis autonòmiques, 10 van ser contra lleis catalanes, mentre que les següents autonomies amb més recursos en contra van ser Galícia i les Canàries, amb dues cadascuna. Dels sis recursos presentats per governs o parlaments autonòmics contra lleis estatals, dos van ser de Catalunya, dos de Canàries i els altres van ser de Balears i Euskadi. Només es va presentar un conflicte positiu de competència del govern estatal contra Euskadi. En la memòria del 2021, presentada aquest dilluns al rei Felip VI, el TC destaca que els assumptes ingressats van augmentar de 6.570 el 2020, en plena pandèmia, a 8.370. L'increment del 27,4% s'explica sobretot per les sol·licituds d'empara constitucional, que van passar de 6.500 a 8.300 aproximadament. La meitat de les demandes d'empara són contra sentències penals. No obstant, els recursos d'empara admesos a tràmit només van ser 133. Entre les sentències destaquen les relacionades amb les restriccions anti-covid i les que van rebutjar els recursos dels polítics independentistes condemnats pel Tribunal Suprem.