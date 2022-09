El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha assegurat que per la Diada participarà d'aquells actes "on es puguin defensar les idees en positiu, de forma integradora i plural". "També la llibertat del nostre país, defensant-ho des de la diversitat que hi ha però fent pinya", ha dit durant un acte a Sant Feliu de Llobregat (Baix Llobregat).

Aragonès ha posat veu així per primer cop a la seva decisió de no assistir a la manifestació convocada per l'ANC diumenge vinent. Ha assegurat que durant la jornada podrà participar de "molts" actes amb aquest esperit que ha comentat. En ser preguntat per la represa de les reunions de coordinació entre els partits del Govern, ha dit que el que necessita el país és "estabilitat i grans acords".

Aragonès ha assegurat que hi ha posicionaments diversos sobre la independència, "com plural és el poble català", per això ha defensat que ell participarà d'aquells actes que reflecteixin aquesta realitat i que ho facin "per sumar". "Allà m'hi trobaran", ha insistit.

D'altra banda, ha valorat que aquesta setmana es reprèn l'activitat en molts àmbits, també en la coordinació entre partits. En referència a aquests espais ha volgut posar l'apunt en el context, assegurant que la societat viu un moment d'alta inflació on hi haurà famílies i empreses que passin dificultats. Ha afirmat que els governs hi han de donar "respostes" i "acompanyar" en tots els àmbits de la societat. A banda, ha dit que l'aposta per resoldre el conflicte polític amb l'Estat continuarà estant entre els seus objectius.

Ha volgut deixar clar que en aquesta situació, segons ell, el que necessita la societat catalana és "estabilitat, confiança i grans acords". Ha posat com a exemple l'acord entre la conselleria d'Educació i els sindicats. "En un moment d'angoixa i incertesa per a moltes famílies, posem certeses i estabilitat", ha manifestat.

Parla de "persecució política" en relació amb les infiltracions

Per últim i en relació a la resposta del Ministeri d'Interior sobre les infiltracions al SEPC i a Jovent Republicà, ha lamentat que els recursos públics s'han de posar "allà on toca" i no en altres qüestions que ha assegurat que sonen "més a persecució política". El president ha dit que la "justificació" d'aquest tipus d'actuacions és "preocupant".

Maragall tampoc anirà a la Diada

El líder d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona, Ernest Maragall, ha anunciat aquest dilluns que no anirà a la manifestació de l’ANC de la Diada perquè considera que no té “cap pretensió unitària”. Maragall ha explicat que hi haurà gent del partit que hi participarà i que, en el seu cas, assistirà a altres actes. “Recordo quan la Diada ens interpel·lava a tots, amb claredat i energia positiva, això en aquests moments és obvi que no és així”, ha afegit.

El líder del grup també ha apuntat que la convocatòria genera “contradiccions”, ja que “qui la convoca està pensant a competir, no només expressant distància crítica amb partits i institucions, sinó també anunciant la seva voluntat de convertir-se en organització política”.

“Tindrem els espais necessaris per fer els debats oportuns”, ha insistit, “la diversitat i els accents són totalment legítims, ja que tots som necessaris per a l’independentisme”. Maragall també ha recordat que aquell que es manifesta “com un adversari” és l’Estat i no pas “els mateixos independentistes”. “ERC estarà al carrer, però em sembla que és molt clar que les circumstàncies no són les mateixes que fa anys”, ha conclòs.