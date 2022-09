El president del Govern, Pere Aragonès, sí que anirà a l'acte independentista que Òmnium Cultural organitza per la Diada. Així ho ha avançat 'Nació Digital' i ho ha confirmat l'ACN. A l'acte d'Òmnium està previst que hi hagi representants de totes les formacions independentistes.

El cap de la Generalitat va decidir, en canvi, que no anirà a la manifestació de la Diada de l'ANC perquè "és contra els partits i no contra l'Estat". Aragonès va afirmar que per la Diada participaria d'aquells actes "on es puguin defensar les idees en positiu, de forma integradora i plural". Hi serà a l'ofrena al monument a Rafael Casanova a Barcelona i a la tomba, a Sant Boi de Llobregat, a l'acte d'Òmnium, a un acte d'ERC i a l'acte institucional de la Diada.

"També la llibertat del nostre país, defensant-ho des de la diversitat que hi ha però fent pinya", va dir Aragonès dilluns durant un acte a Sant Feliu de Llobregat (Baix Llobregat).

ERC va adreçar-se dilluns a l'entitat presidida per Dolors Feliu per dir que encara té temps de "replantejar" la mobilització per fer-la "inclusiva i transversal".