La diputada de la CUP al Parlament Eulàlia Reguant veu "comprensible" que la manifestació de l'ANC de la Diada tingui la voluntat "d'esmenar" el Govern ja que "cal començar un nou cicle i avançar cap a la ruptura". En una entrevista a 'El Matí de Catalunya Ràdio', ha dit que la seva formació serà a la manifestació de l'ANC i ha instat ERC i Junts a "abandonar batalles partidistes que l'únic que fan és generar desmobilització". "Que no s'entorpeixi aquesta mobilització popular que és més necessària que mai", ha afegit. També ha dit a Junts que ells també són responsables que el Govern no estigui avançant cap a la independència ja que formen part de l'executiu català.

"Formen part del Govern. És una mica contradictori. No es pot estar a missa i repicant", ha assegurat Reguant en referència a l'auditoria de Junts que conclou que el Govern suspèn en l'eix nacional. I de fet, ha suggerit que Junts s'hauria de fer també una auditoria a ells mateixos.

Pel que fa als pressupostos de la Generalitat per a l'any que ve i després que el president, Pere Aragonès, hagi situat la CUP i els comuns com a socis prioritaris, Reguant ha dit que té la sensació que no hi haurà "massa diferències" respecte als comptes del 2022. "Si no s'aborden els problemes estructurals i es continua apostant per un model de macroprojectes especulatius, la CUP no hi serà", ha avisat. Els pressupostos del 2022 es van aprovar amb el vot en contra dels anticapitalistes i gràcies a En Comú Podem.