L'ANC assegura que ja s'han reservat més de 150 autocars per a la manifestació de l'11-S. En un comunicat, l'entitat independentista valora "molt positivament" que en la darrera setmana hagin augmentat "en un 50%" les reserves d'autobusos. "L'Assemblea confia que la xifra d'autocars i assistents seguirà creixent", diu fent una crida a la participació a la Diada per "donar un missatge al món que el poble català continua en marxa cap a la seva llibertat". També exigeix que "es faci efectiva la independència" i se superi "l'autonomisme i la repressió espanyola". En aquest comunicat, però, l'ANC no menciona la crítica als partits independentistes que recull el seu manifest per a la protesta de l'11-S.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha dit a l'ANC aquest dimecres que "el més lògic" seria que a la manifestació de la Diada "enfoquin la pressió" a l'Estat i no es concentrin en fer "retrets a companys de viatge". Ni Aragonès ni cap conseller d'ERC assistirà a la convocatòria de l'ANC.