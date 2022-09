La presidenta de l'ANC, Dolors Feliu, ha negat que la manifestació de la Diada sigui "excloent", com han assegurat alguns dirigents d'ERC, com Oriol Junqueras. En una entrevista a SER Catalunya ha remarcat que la mobilització té "un to crític" i ha subratllat que precisament això "és el que fa avançar el país i la independència". De fet, ha dit que la majoria d'edicions passades de la manifestació han estat crítiques amb l'acció dels partits i s'han centrat en "demanar i empènyer". Tot i el rebuig per part d'ERC a assistir a la mobilització, Feliu ha assegurat que l'entitat està "cohesionada i unida" i "amb un to inclusiu d'obrir-ho a tot l'independentisme".

La presidenta de l'Assemblea ha lamentat que als republicans no els hagin agradat les crítiques de l'entitat i ha assegurat que les seves denúncies estan basades en "evidències clamoroses", com la situació de la taula de diàleg. D'altra banda, Feliu ha recordat que hi ha la possibilitat d'impulsar una llista cívica a les properes eleccions si els partits "no es posen a fer la independència". A més, ha dit que aquesta opció ja es va plantejar l'any 2015. "Plantegem sempre opcions perfectament democràtiques, que ja han estat en l'imaginari de l'independentisme; no és res estrany", ha subratllat.