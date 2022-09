Catalunya reforçarà, aquesta tardor, la recomanació de l’ús de la mascareta en el transport públic, davant d’un previsible pic de contagis de covid-19 i altres virus respiratoris. «Molt probablement quan arribi la tardor, quan és possible que hi hagi un repunt, tornarem a recomanar-la més fortament», ha dit aquest dijous el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, en una roda de premsa per presentar l’actualització del calendari vacunal.

L’obligatorietat de la mascareta a l’avió, tren o transport públic està recollida en un decret, de l’abril passat, del Govern d’Espanya. Però, a l’hora de la veritat, hi ha molta gent que no fa servir la mascareta al transport públic, sobretot al metro. «Tenim un decret que t’obliga a fer una cosa que no es fa», ha dit Argimon, posant en dubte que no és útil fer una norma que no es compleix. Ell sempre ha sigut més partidari que fos una recomanació.

Però ja que l’obligatorietat de l’ús de la mascareta al transport públic és una competència estatal, comunitats com Catalunya només poden recomanar o no el seu ús. I, segons Argimon, està previst reforçar la promoció del seu ús a partir de la tardor, la primera amb la covid-19 en què la mascareta ja no serà obligatòria en interiors. Els metges estan preocupats perquè els nivells de grip, per exemple, tornin als de l’època prepandèmica.

A finals d’agost, la mateixa secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, va dir que Catalunya no demanarà, «per ara», la retirada de les mascaretes al transport públic. «Per ara podem seguir. Entrem en l’època de tardor, una època de transmissió de virus, no ens costa res ser una mica prudents», va assenyalar.

Països com França i Itàlia ja han retirat l’obligació de portar la mascareta al transport públic, però Espanya la manté de moment.