El departament d’Educació ha fet una comanda de ventiladors que es distribuirà entre aquesta tarda i demà als centres educatius on s'ha detectat una exposició a temperatures més altes. Paral·lelament, i davant la situació de calor dels darrers dies, en el marc del pla d’emergència climàtic, la conselleria demanarà que els centres amb més dificultat de calor s’incloguin al RAM (reforma, ampliacions i millores) de 2023 abans de la propera primavera i estiu, de tal manera que es puguin fer diverses adequacions urgents i compatibles amb l’activitat lectiva dels centres, atès que el curs encara no s’haurà acabat. En aquest sentit, posa com a exemple la instal·lació de persianes, així com tendals als patis dels equipaments.