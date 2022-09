L'expresidenta del Parlament Carme Forcadell creu que cal posar uns terminis "d'uns mesos" a la taula de diàleg i que "si no passa res, s'ha d'acabar". "Aquesta estratègia no pot ser eterna", ha explicat a 'Nació Digital'. Forcadell admet que ella mai ha cregut en aquest espai de negociació, i que no hi té "cap confiança". Malgrat tot, creu que cal defensar-la "encara que es cregui que no donarà cap fruit, perquè mantenir la bandera del diàleg ja és un fruit". Forcadell anirà a la manifestació de l'ANC, però entén que hi ha qui pot sentir-se'n exclòs. D'altra banda, espera que Junts no surti del Govern i ha avisat que seria "el país" qui en sortiria perdent. També considera que, comparat amb executius anteriors, aquest està "més unit".

Sobre la taula de diàleg, l'expresidenta de la cambra també creu que és important perquè mostra als no independentistes que "el govern d'Espanya no els ofereix res i és incapaç d'asseure's a parlar". "En canvi, el govern català segueix allà clavat esperant a veure que passa, i ho fa en part per ells, per la gent no independentista, perquè els independentistes ja no hi confiem gens. Ara, això no pot ser etern, perquè si això continua així, desmobilitza a la gent i sents que t'estan prenent el pèl", ha afegit.

Forcadell, que si que anirà a la manifestació de la Diada, ha reconegut que "últimament l'ANC ha atacat molt directament algunes de les estratègies d'ERC com la taula de diàleg". I que, per tant, pot entendre que part de les persones que defensen aquestes propostes "se sentin excloses de la manifestació". El president Pere Aragonès no hi anirà, i tampoc ho farà cap conseller d'ERC.

Forcadell també ha expressat que, en el moment en què ella presidia l'entitat, dins l'Assemblea hi havia "tot un ventall de gent que significaven diversitat i transversalitat". I que després de l'octubre del 2017 va passar a ser "tot molt diferent". En aquest sentit, ha dit que "com més transversal i inclusiva sigui una entitat, i com més gent s'hi senti representada, millor". I ha admès que li sap greu que s'hagi perdut aquesta transversalitat, tot i que reconeix que "l'ANC és el que decideixen els membres del secretariat que ha de ser". Sobre el plantejament d'impulsar una llista cívica, Forcadell ha dit que amb el secretariat que hi havia el 2012 "no hauria passat".

Sobre el cas de Laura Borràs, Forcadell ha dit que no entén que la presidenta suspesa vulgui portar-ho al Tribunal Constitucional: "És un tribunal absolutament desprestigiat, molt polititzat. Però és el seu dret. Em sorprèn, però ho respecto perquè té tot el dret a fer-ho".

Finalment, sobre el 6 i 7 de setembre, Forcadell ha dit que actuaria igual, permetent el debat, i que, "com a molt, intentaria millorar-ho". "Si m’haguessin presentat qualsevol altra llei, també l’hauria entrat a debat. El meu únic límit per l’admissió era el respecte als drets humans", ha raonat.