La ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha xifrat en 80.000 els usuaris perjudicats aquest matí per l'avaria a les telecomunicacions a la xarxa ferroviària catalana, en una entrevista a Catalunya Radio. La ministra ha admès que caldran "unes hores" perquè el servei pugui funcionar "normalment". D'altra banda, ha remarcat que la incidència que s'ha produït a Adif i que ha deixat sense circulació de trens de Rodalies i regionals de Catalunya "és absolutament anòmala" i "no s'havia produït mai". En concret, ha explicat que després d'actualitzar els sistemes de control, no era possible la comunicació amb els diferents trens que circulen per la xarxa i "no era segur".

Segons ha explicat en declaracions a Rac1, el ministeri obrirà una investigació "per esbrinar què ha passat". D'altra banda, Sánchez ha remarcat que aquesta incidència "no té res a veure amb Renfe o el funcionament dels trens" sinó que ha estat una "errada tècnica a Adif", després que el vicepresident del Govern, Jordi Puigneró, hagi tornat a reclamar el traspàs integral de Rodalies a la Generalitat. La titular de transports del govern de Pedro Sánchez ha assegurat que després de "molts anys de desinversió" ara l'executiu està "invertint molt amb alta velocitat i amb Rodalies. "Hem donat la volta a una situació de paràlisi absoluta", ha assegurat. D'altra banda, també ha assegurat que les incidències no només es donen a Catalunya sinó que també passen a d'altres punts de la xarxa. "No és una excusa però també hi ha incidències a la resta del país", ha apuntat.