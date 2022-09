Un usuari de l'R4 afectat per l'avaria de Rodalies: «Mai havia viscut això»

Bona part dels usuaris de Rodalies han rebut amb resignació l'aturada que ha patit el servei aquest matí per una avaria que ha paralitzat tot el trànsit ferroviari a Catalunya. Entre els passatgers afectats per la demora hi ha en Joan Quiñoa, que està esperant des de les sis del matí el tren per anar a Manresa. Ja fa més de tres hores i mitja que espera. «Això ens ho haurien de pagar d’alguna manera», suggereix mentre mira la pantalla i veu que el seu tren s’ha tornat a retardar fins a les 09.45 hores. «Sempre hi ha problemes per defecte, de 10 o 15 minuts de demora, però mai havia viscut una cosa així», explica l’home a EL PERIÓDICO, diari del mateix grup editorial que Regió7.

Joan Quiñoa lleva desde 6 de la mañana esperando el tren para ir a #Manresa en Sant Andreu Arenal @rodalies. En principio, el tren saldrá a las 9.45AM @elperiodico pic.twitter.com/fkHPJnjlgA — Beatriz Pérez (@bperezrod) 9 de septiembre de 2022

En molts casos, els usuaris afectats confessaven que a diverses línies amb destinació a Barcelona les aturades i els retards són habituals, de manera que no els ha sorprès la interrupció. Tanmateix, a punts de gran afluència de viatgers, com l'estació de Sants de Barcelona, el panorama a les vuit del matí era de cert conformisme mentre la megafonia avisava de l'aturada i els agents d'informació es limitaven a dir que el servei es reprendria al llarg del matí. Per molts usuaris de la perifèria de Barcelona la solució ha sigut optar per prescindir del transport públic o optar per mitjans alternatius, com els autobusos interurbans.

"No era la primera vegada, ja de per si l'R3 és una línia deficient i li has de sumar això, arriba un punt en què no saps que et trobaràs", explicava a l'ACN en Sergio, usuari usual de Granollers-Canovelles. En el seu cas, es dirigia a la feina, a la Zona Franca, quan ha sabut que el servei de Rodalies havia caigut en bloc. "De totes les vegades en què s'ha liat, aquesta és de les més lleus", matisava recordant les ocasions en què els vagons acabaven tan plens que ni s'hi podia pujar.

“Cada setmana el mateix”

També des de Granollers venia l'Amarilis, que ha vist el caos de Rodalies quan ha arribat a la seva estació. "M'ha afectat. Entro a les vuit i mitja a treballar i he hagut d'anar a agafar un altre mitjà, però quan m'han dit que ja s'havia normalitzat el servei he tornat al tren. Arribaré una hora tard a la feina", apuntava.

En la mateixa línia, l'Oriol, del Masnou, ha vist per les xarxes l'afectació "general" als trens de manera que ha optat per anar a agafar un autobús, encara que finalment ha arribat a temps d'agafar un dels primers trens quan s'ha restablert la circulació. "És cada setmana el mateix, m'he llevat i he pensat que no era una sorpresa, pensava que duraria tot el dia encara que finalment només ha sigut una hora", ha resolt.

80.000 viatgers afectats

Segons han explicat Renfe i Adif, l'avaria en el sistema de telecomunicacions registrada des de l'inici del servei, a primera hora d'aquest divendres, ha sigut el causant de l'aturada de la circulació dels trens de Rodalies, situació que ha afectat uns 80.000 viatgers. També s'han vist afectats els trens de llarga distància que circulen per via convencional i els trens de Mitja Distància. Amb tot, la circulació s'ha recuperat a partir de les 08.05 hores del matí, quan s'ha pogut resoldre la incidència i els trens es recuperen progressivament.