L'independentisme afronta una nova Diada nacional de Catalunya amb els tres principals partits independentistes dividits. Sense una estratègia unitària cap a la independència, ERC, Junts i la CUP celebraran un nou Onze de Setembre amb uns dies previs marcats pels retrets creuats. Aquesta tensió ha arribat al seu punt àlgid pocs dies abans de la Diada amb les crítiques per part d'ERC a la ja tradicional manifestació convocada per l'ANC. De fet, ni el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ni cap conseller dels republicans hi assistirà perquè consideren el discurs de l'entitat massa crític amb el Govern i, en concret, amb el seu partit; mentre que per la part de Junts tots els membres del gabinet ja han confirmat que pretenen acudir-hi.

Òmnium aplegarà tots els actors independentistes

Qui sí que aconseguirà reunir la transversalitat de l'independentisme és Òmnium Cultural. Com és habitual, convoquen un acte a l'Arc de Triomf de Barcelona amb un únic parlament del president de l'entitat, Xavier Antich. Entre el públic, però, hi haurà representants de totes les formacions independentistes, així com el mateix Aragonès. El president va assegurar que durant la Diada assistiria a actes «on es puguin defensar les idees en positiu i de forma integradora i plural».

A l'acte hi haurà una delegació de Junts encapçalada per la presidenta del Parlament suspesa, Laura Borràs, i el secretari general del partit, Jordi Turull; representants d'ERC liderats per Junqueras, Marta Vilalta, Raül Romeva i Carme Forcadell; i els diputats de la CUP Dolors Sabater i Carles Riera.

Polèmica per la manifestació de l'ANC

Pel que fa a la manifestació de l'ANC, malgrat les aspiracions de l'entitat de repetir bones xifres d'assistència un any més, dies abans ja es coneix que la convocatòria tindrà baixes de pes entre el món institucional. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, va confirmar el 2 de setembre que no pretén anar a la mobilització perquè considera que és una protesta «contra els partits i contra l'Estat». Els seus dos antecessors, Carles Puigdemont i Quim Torra, van participar en totes les edicions de la manifestació, mentre que Artur Mas va decidir no anar-hi per preservar el seu perfil institucional i no hi va participar fins que va deixar de ser president de la Generalitat.

En la mateixa línia que el president, pocs dies després tots els consellers d'ERC van confirmar que tampoc acudirien a la convocatòria, esgrimint els mateixos arguments que Aragonès. El mateix president va subratllar en una entrevista a TV3 que seria més «lògic» que l'entitat «enfoqués la pressió» a l'Estat i no se centrés a fer «retrets a companys de viatge», mentre que el líder del partit, Oriol Junqueras, va assegurar que la manifestació és «contra molts independentistes».

Des de l'ANC neguen la major, i la presidenta de l'entitat, Dolors Feliu, ha rebutjat en diverses ocasions que la convocatòria sigui «excloent» o «dirigida a ERC». Al llarg de la setmana Feliu ha insistit que plantegen una Diada «com sempre crítica amb els partits i el Govern» perquè, a parer seu, «hi ha d'haver un projecte independentista molt més clar».

Per la seva banda, Junts no considera que el manifest de l'ANC vagi dirigit al seu partit i ha fet una crida a la mobilització. En declaracions a l'ACN el vicepresident del Govern, Jordi Puigneró, ha remarcat que sempre se sentirà «còmode» en qualsevol manifestació que «sigui per fer avançar el país nacionalment». «Els que estem a primera línia hem d'estar disposats a encaixar crítiques o algun xiulet», ha dit. Tant ell com la resta de consellers de Junts tenen previst ser a la manifestació.

Els cupaires, que també seran a la manifestació, veuen «comprensible» que la intenció de l'ANC sigui «esmenar» el Govern i alerten que la picabaralla «desmobilitza la gent». La presidenta del grup parlamentari anticapitalista, Dolors Sabater, serà l'encarregada de representar el partit a la mobilització.

L'oposició reclama una Diada «per a tots els catalans»

La resta de l'oposició ha criticat les discussions entre partits i entre partits i entitats per l'assistència a la manifestació i han coincidit a demanar que la Diada ha de ser de «tots els catalans». La líder dels comuns, Jéssica Albiach, ha lamentat que és «molt cansat» que hi hagi «la mania constant d'alguns de passar llista» de qui va a les mobilitzacions, mentre que el líder socialista, Salvador Illa, va demanar que el «conflicte permanent» del Govern no s'estengui a la Diada.

Per part de Ciutadans han reclamat que la Diada sigui «no nacionalista» i «oberta i inclusiva» mentre que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmat que la «divisió» del Govern amb la Diada és una mostra del «nivell d'inestabilitat» que té.

Actes de la Diada

Al marge de la manifestació convocada per l'ANC, que començarà a les 17.14 hores a l'avinguda Paral·lel i acabarà a l'Estació de França amb parlaments dels presidents d'ANC i Òmnium, a la Diada s'esperen els tradicionals actes per commemorar la fi de la Guerra de Successió. Un d'ells és l'ofrena floral al monument de Rafael Casanova, on acudeixen la majoria de partits polítics i entitats. A banda, el Parlament celebrarà una jornada popular i festiva a les portes del Palau amb motiu del 90è aniversari de la institució, amb diverses actuacions de cultura popular al llarg del matí.

Pel que fa a manifestacions, la de l'ANC no serà l'única de la jornada, ja que l'Esquerra Independentista també en convoca una a les 18.30 hores a la plaça Urquinaona. Per la seva banda, els CDR han fet una crida per assistir a una mobilització a les 16.00 hores a la mateixa plaça.

La jornada acabarà amb la Festa per la Llibertat d'Òmnium, amb grups com Els Pets, Roba Estesa i Lildami; i amb l'acte institucional de la Generalitat, que se celebrarà a la plaça Puig i Cadafalch de Barcelona i reivindicarà les dones que han contribuït a escriure la crònica de Catalunya. A diferència del 2021, en aquesta edició ja es deixa enrere la mascareta i no hi haurà cap restricció vigent pel coronavirus als espais exteriors.