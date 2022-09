El Parlament de Catalunya ha donat el tret de sortida aquest cap de setmana als actes per commemorar el seu 90è aniversari. Aquest diumenge, Diada de Catalunya, s'ha celebrat una mostra de cultura popular amb actuacions castelleres, de capgrossos, bestiari i gegants, bastoners i balls de diversos grups folklòrics internacionals en el marc de les jornades que organitza Adifolk. Centenars de ciutadans han aprofitat també per visitar la Cambra catalana, en una nova jornada de portes obertes, que s'allargarà fins a les 18.00 hores. Molts dels curiosos han aprofitat per fer-se fotos al faristol de l'hemicicle, al de la sala de premsa o per passejar per 'passos perduts'.

Institucions, partits i entitats fan les tradicionals ofrenes al monument de Rafael Casanova Institucions, partits i entitats reten homenatge a qui va ser conseller en cap de Barcelona durant la Guerra de Successió, Rafael Casanova. I ho fan just al punt on va caure ferit l'11 de setembre de 1714, a l'actual cruïlla entre Ali Bei i Ronda de Sant Pere. Els més matiners que han dipositat la corona de flors han estat Mossos, Bombers i Agents Rurals amb el seu conseller, Joan Ignasi Elena, al capdavant. Pocs minuts després els han seguit representants de la Guàrdia Urbana de Barcelona. S'hi espera la presència de membres del Govern i de la Mesa del Parlament, així com de partits polítics excepte CUP, Cs, Vox i PPC. Aragonès reitera el seu «compromís» perquè Catalunya torni a votar el seu futur en funció de la «força» que acumuli El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha reiterat el seu «compromís» perquè Catalunya torni a votar el seu futur en funció de la «força» que pugui acumular. En una atenció a la premsa després de l'ofrena floral al monument de Rafael Casanova, aquest diumenge en motiu de la Diada, Aragonès ha insistit en el seu objectiu d'avançar en la resolució del conflicte amb l'Estat. El president ha subratllat que cal tornar a deixar en mans de la ciutadania la decisió del seu futur, en un referèndum. També ha volgut enfocar la «reivindicació» de la Diada a favor del dret a escollir el seu futur. Aragonès ha reivindicat la «diversitat i pluralitat» de la nació i ha encoratjat la ciutadania a mostrar-se «orgullosa» del país. Tensió, crits i insults a l'acte al Fossar de les Moreres El tradicional acte al Fossar de les Moreres previ a la Diada es va desenvolupar enguany enmig d'un clima de tensió, crits i insults cap a les forces polítiques. Diversos assistents van escridassar els polítics a la seva arribada i durant els discursos, especialment les delegacions d'ERC i al PDeCAT, i tres persones van agredir una fotoperiodista que intentava captar les discussions. «Podeu cridar. Crideu més si us sembla, vinga que no us sentim. Perquè mentre vosaltres crideu, nosaltres, la gent d'ERC, treballarem per portar aquest país a la llibertat», va etzibar la portaveu d'ERC, Marta Vilalta, responent a la cridòria i els xiulets durant el seu parlament al Fossar de les Moreres. Borràs demana «resistència activa davant la repressió» La presidenta de Junts, Laura Borràs, ha demanat a la ciutadania de Catalunya que mantingui una «resistència activa davant la repressió». «Cal que ens mantinguem actius i mobilitzats», ha dit aquest diumenge després de fer l'habitual ofrena floral al monument de Rafael Casanova amb motiu de la Diada. Així, ha avisat que els catalans només guanyaran «la llibertat» si són capaços de «defensar» la seva «llibertat plena»: «Tothom al carrer». Preguntada per la concentració dijous al Fossar de les Moreres, Borràs ha rebutjat «tot i cadascun dels incidents» i ha demanat que la manifestació per la Diada aquesta tarda sigui «reivindicativa i pacífica». Illa demana una Diada «del respecte» que permeti manifestar les diferents «maneres de pensar» El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha apel·lat al respecte i a la «pluralitat de maneres de pensar» a l'ofrena floral de la Diada al monument a Rafael Casanova. Illa ha afirmat que li agradaria que fos «una Diada del respecte». «Ens agradaria que es posés de manifest el caràcter de la societat catalana com a acollidora, que suma, que incorpora diferents maneres de pensar», ha afegit. Finalment, Illa també ha assegurat que Catalunya «necessita un govern que en lloc de barallar-se, governi». ERC demana «no confondre l'adversari» i acabar amb els «retrets» entre independentistes ERC ha demanat «no confondre l'adversari» i acabar amb els «retrets» entre independentistes. La portaveu del partit, Marta Vilalta, ha recordat que l'adversari és l'Estat, durant una atenció a la premsa després de l'ofrena floral al monument de Rafael Casanova, aquest diumenge Onze de Setembre. Vilalta ha reivindicat la «transversalitat» del moviment independentista, alhora que ha subratllat que la resta d'actors són «companys de viatge». La dirigent d'Esquerra ha remarcat que els «retrets debiliten» el sobiranisme. Desenes de persones han escridassat la delegació d'ERC, encapçalada pel seu president, Oriol Junqueras, durant l'ofrena floral.