El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha tornat a exigir la reunió d'un "espai de direcció estratègica" de l'independentisme com a condició per no sortir del Govern. "Aquests dies la interlocució ha estat pels mitjans i això no és bo. Hem de tornar a oferir un horitzó als ciutadans", ha avisat en una entrevista aquest dilluns a 'El Món a RAC1'.

Segons Turull, després de la manifestació de diumenge per la Diada "urgeix constituir un altre cop" la direcció estratègica del moviment. "Ens anirem veient amb ERC per veure si, d'aquí al Debat de Política General, ens posem d'acord en el que veiem diferent", ha assegurat Turull insistint que la reunió de la direcció estratègica "ha de ser com més aviat millor". Així, Turull considera que "abans de donar un cop de porta" a ERC, Junts ha d'intentar "solucionar" les diferències amb el seu soci de govern. "Hem de prendre molt bona nota del clam al carrer. En comptes de recrear-nos en retrets, centrar-nos en solucions", ha remarcat.