Òmnium proposa nous agents per reobrir el Procés

Davant el clima general de desunió entre els partits i el sobiranisme, Òmnium Cultural es va comprometre ahir a «posar un nou marc» estratègic per a l’independentisme afegint-hi «nous agents». L’entitat va posar com a exemples d’aquests nous possibles agents «el jovent mobilitzat» i altres persones o organismes obtinguts a partir d’una ampliació de les xarxes d’entre el sobiranisme i el catalanisme històric.

El president d’Òmnium, Xavier Antich, va apuntar en un acte públic que «no estem parlant de recuperar fórmules que no han funcionat, ens calen més complicitats». Contràriament a la manifestació de l’ANC, l’acte d’Òmnium per la Diada sí que va reunir representants del Govern, el Parlament, Junts, ERC, la CUP, els comuns i l’ANC, entre d’altres. Antich va alertar sobre el to contra partits i institucions que «no cedim a la temptació populista de l’antipolítica». En aquest sentit, el president de l’entitat va defensar que són «tan necessaris com sindicats, organitzacions o entitats», i va fer una crida a la unió de l’independentisme sense oblidar la seva «transversalitat». Antich va apuntar que «correm el risc de perdre l’actiu més important: la força col·lectiva, la cohesió social i la riquesa d’un moviment democràtic plural». En aquest discurs, el cap d’Òmnium va reconèixer la «paràlisi» del secessionisme català. En aquest escenari, abans que es consolidi el que considera una «tendència autodestructiva que només porta frustració», el president d’Òmnium va apostar per «revertir-la» i «renovar el cicle» que va portar a l’organització del referèndum de l’1-O.

Antich va admetre que l’independentisme no té ara mateix «una estratègia compartida» ni «un objectiu comú», motius pels quals hi ha «desànim, desmobilització i molta desorientació» al moviment. Per això, va remarcar que «no som on volem ser. Ara som on ens volen ells, paralitzats», va assegurar tot remarcant que aquesta «situació només alimenta la desconfiança». Aquestes paraules van aixecar escassos aplaudiments entre els assistents a l’acte, on hi havia representants dels principals partits i entitats independentistes que afronten aquesta Diada amb divisió. Davant d’aquest problema, Òmnium es va oferir per facilitar un «nou marc estratègic» a l’independentisme ara que es compliran cinc anys de l’1-O. L’entitat va instar la resta d’entitats, partits i societat civil «a treballar en positiu» per «enfortir» el moviment.