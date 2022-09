El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha estat sotmès a una operació d'urgència aquest dimarts al matí per extirpar-li la vesícula a l'hospital Bellvitge, a l'Hospitalet, segons ha avançat 'La Vanguardia' i han confirmat a l'ACN fonts del Departament.

La intervenció ha anat bé i el conseller ja se n'està recuperant, a l'espera que el diagnòstic mèdic indiqui quina ha de ser la recuperació a partir d'ara i quan podrà abandonar el centre hospitalari. Almenys avui farà nit a l'hospital. Segons han indicat des d'Interior, Elena es va començar a trobar malament diumenge després de dinar i ja no va poder assistir a l'acte institucional de la Diada. Abans, però, si que va participar activament en diversos actes de la Diada, com les ofrenes florals i el dinar-míting d’ERC a l’Eixample. Així mateix, va seguir la manifestació de la Diada en el centre de control dels Mossos.

El titular d'Interior va acudir pel seu propi peu a l'hospital, on va quedar ingressat i on ha estat operat avui. El conseller no ha pogut participar, per tant, en la reunió setmanal del Consell Executiu. Així mateix, Elena tenia programada per a dimecres a primera hora del matí la presentació d’Oriol Junqueras en una conferència que el president d’ERC farà a Madrid.