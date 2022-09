La família Sumarroca ha presentat una querella al Tribunal Suprem per considerar-se víctimes de l'anomenada 'Operació Catalunya', segons ha publicat 'la Vanguardia'. Els empresaris han pres aquesta decisió mentre són objecte de diverses investigacions obertes des de fa anys a l'Audiència Nacional pel presumpte pagament de comissions irregulars a la família de l'expresident de la Generalitat Jordi Pujol, així com per la presumpta entrega a CDC de l'anomenada comissió del 3%. La querella es presenta després de les filtracions a diversos mitjans de les gravacions de l'excomissari de policia José Manuel Villarejo, que demostrarien que existia una conxorxa entre alts càrrecs de l'Estat per desprestigiar el moviment independentista català.

Segons 'La Vanguardia', la querella es dirigeix contra l'actual senadora del PP Alicia Sánchez Camacho, l'exministre de l'Interior Jorge Fernández Díaz, Francisco Martínez, aleshores número dos del ministre del PP, l'exsecretària general del partit Maria Dolores de Cospedal, el mateix Villarejo i l'ex-número dos de la Policia, Eugenio Pino. A tots ells, els impulsors de la querella, copropietaris d'un dels principals grups constructors de Catalunya, demanen que se'ls investigui pels delictes d'organització criminal, falsedat en document oficial, detencions il·legals, descobriment i revelació de secrets i malversació de cabals públics. Al text de la querella, a la qual ha tingut accés el rotatiu barceloní, els demandants relaten que van ser víctimes dels responsables de les anomenades clavegueres de l'Estat pels vincles que tenien amb la família Pujol. En aquest sentit acusen Sánchez Camacho d'haver facilitat una "llista negra" a Villarejo en una reunió a casa de la primera el 6 de novembre del 2012, quan era presidenta del PP català, que contenia noms de persones que calien ser investigades i perseguides policialment pels vincles amb l'independentisme. Els demandants afirmen que els seus noms sortien a la llista.