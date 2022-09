La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, ha rebutjat el termini de fer la DUI durant el segon semestre del 2023 que l'ANC ha posat avui sobre la taula en la reunió amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i els presidents d'Òmnium i AMI. "No treballem amb desitjos. Volem guanyar de debò. Volem que Catalunya sigui una república i avui no es donen les condicions per tirar endavant una proposta com la que ha fet l'ANC a correcuita", ha afegit Vilagrà.

A més, la consellera ha explicat que l'ANC no ha consensuat el termini proposat amb les altres dues entitats. Segons Vilagrà, els "desitjos i proclames" no acosten a l'objectiu de la independència.