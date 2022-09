El Tribunal Constitucional ha admès a tràmit aquest dimarts els recursos del PP i Cs contra la nova normativa catalana que ha aturat l'aplicació de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya sobre el 25% de les classes en castellà a totes les escoles catalanes. Es tracta del decret llei que rebutja l'ús de percentatges en l'ensenyament de les llengües a les aules, i la llei del català a l'escola, aprovades abans de l'estiu. L'admissió a tràmit d'aquests recursos per part del TC no suspèn la nova normativa, ja que només ho faria si els hagués presentat el govern espanyol. El mateix TSJC va portar al TC la nova normativa, en constatar que la seva vigència impossibilita el compliment de la seva sentència.

Basant-se en el nou marc normatiu, la Generalitat va donar l'ordre que es deixés d'aplicar el 25% de castellà a les escoles i instituts que ho estaven fent per ordre del TSJC, sigui per sentència o per mesures cautelars. Es tracta de 27 centres a tot Catalunya i 48 aules en total.