L’expresident de la Generalitat Jordi Pujol continua estable i sota els efectes de la medicació sedant, a l’espera que al llarg d’aquest dimecres se li faci una prova d’imatge cerebral per avaluar les seqüeles que li ha deixat l’ictus que va patir dilluns. L’expresident continua ingressat a la Unitat d’ictus de l’Hospital de Sant Pau en observació i el seu estat clínic no ha variat significativament respecte al de dimarts. Es preveu que segueixi ingressat tota aquesta setmana per observació i per valorar l’evolució del seu estat neurològic.

Pujol va ingressar dilluns a les 17.00 hores a Urgències de Sant Pau procedent de l’Hospital de Barcelona per un ictus isquèmic. Els símptomes van començar a les 11.00 hores del mateix dia amb un trastorn del llenguatge. Després de fer-li un TC cranial, se li va fer un tractament endovascular, amb un cateterisme via femoral per aspirar l’obstrucció. Es va observar un bon flux de l’artèria obstruïda.