Reunió d'alt nivell entre Govern, ERC i Junts. Tal com ha avançat 'El Periódico' i ha pogut confirmar l'ACN, el president de la Generalitat, Pere Aragonès; el vicepresident, Jordi Puigneró; la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà; i la presidenta de Junts, Laura Borràs, s'han reunit aquest dimecres al migdia per abordar la situació política després de la Diada, i l'endemà que l'ANC proposés declarar la independència durant la segona meitat del 2023. A la trobada també hi han assistit el president i la portaveu del grup parlamentari d'ERC, Josep Maria Jové i Marta Vilalta; i el secretari general de Junts, Jordi Turull; el seu vicepresident i portaveu, Josep Rius; i el president del grup parlamentari, Albert Batet.La reunió també arriba després que tant ERC com Junts constatessin la necessitat de reactivar l'espai de coordinació estratègica de l'independentisme.

Segons algunes fonts coneixedores, la trobada encara continua a aquestes hores, i tindria lloc al Palau de Pedralbes. Al conclave s'hi està tractant la proposta de recuperar les reunions entre els tres partits -ERC, Junts i CUP- i les entitats independentistes, tal com consta a l'acord d'investidura. Tot i que sí que s'han anat celebrant algunes trobades en aquest sentit, fa molts mesos que es van deixar de realitzar per la incapacitat d'avançar.

ERC aposta per ampliar aquest espai de coordinació estratègica a altres actors del sobiranisme, a més de defensar el sentit de la taula de diàleg. Al seu torn, Junts posa èmfasi a coordinar l'acció dels grups parlamentaris independentistes a Madrid, alhora que critica que no hi hagi avenços en la negociació amb l'Estat.

El debat de política general està marcat amb vermell a l'agenda dels partits. Encara no hi ha hagut cap reunió amb avenços sobre iniciatives conjuntes dels diferents grups independentistes pel ple que dona el tret de sortida al curs polític al Parlament.

ANC: DUI el 2023

La reunió d'avui arriba l'endemà que l'ANC instés el Govern a declarar la independència de Catalunya "durant el segon semestre del 2023". L'entitat va proposar a Aragonès aquesta "data límit" perquè coincideixi amb la presidència espanyola de la UE. La proposta va arribar minuts abans que el president es reunís amb la pròpia Assemblea, Òmnium i l'AMI al Palau de la Generalitat.

La consellera Vilagrà, present a la trobada d'ahir -i a la d'avui- ja va rebutjar el termini del segon semestre del 2023: "No treballem amb desitjos. Volem guanyar de debò". Com a conseqüència, la presidenta de l'ANC, Dolors Feliu, ja va acusar Aragonès de tenir una "postura immobilista" per haver descartat la seva proposta: "No hem trobat ni tan sols un "ho estudiarem"".

Poc després, el vicepresident del Govern, Jordi Puigneró, va afirmar que la valoració de la consellera de la Presidència sobre la data límit de l'ANC per a la independència no respon al Govern i l'atribuïa només a Presidència. Tot i això, Puigneró ha matisat avui que "escoltar" la proposta de l'ANC no vol dir que sigui "l'única vàlida".

Per la seva banda, el president d'Òmnium, Xavier Antich, ha explicat que els òrgans de decisió de l'entitat no han tingut temps de valorar la proposta de l'ANC que fixa el segon semestre de l'any que ve com a termini per a la independència.