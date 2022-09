"Moyanés", "Pajares de Yuso", "Plana de Urgel", "Alto Ampurdán" i "Bajo Ampurdán". Aquestes són algunes de les traduccions al castellà de topònims catalans que ha fet el BOE sobre les comarques afectades pel temporal a l'abril. El Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) va publicar el dimecres 14 de setembre un reial decret que regula la concessió de subvencions a les centrals de fruita afectades per les onades de fred de principis d'abril. A l'annex del document s'hi detallen les comarques afectades, entre les quals n'hi ha algunes de catalanes. La sorpresa ha vingut en llegir la curiosa traducció dels noms dels topònims catalans al castellà.

L'errada s'ha viralitzat a les xarxes socials, on desenes d'usuaris han compartit la seva opinió a Twitter juntament amb la imatge del llistat erroni.

La delegada del govern Eugènia Gay que recordi al BOE que no estem en temps de franquisme i que els noms oficials estan en català i que Demasiado Limpio de Cabritos i Cadodediós És Massanet de Cabrenys i Cardedeu. pic.twitter.com/MJ8DxufKTL — Josep Cruanyes i Tor (@pep_cruanyes) 15 de septiembre de 2022

El BOE ha traduit Pallars Jussà per Pajares de Ayuso i s'han quedat ben descansats.



Però ara venen a explicar-nos com s'ensenyen els idiomess a l'escola. — Manel Malallet (@manelmalallet) 15 de septiembre de 2022

El BOE espanyolitza totes les comarques catalanes i valencianes afectades per la gelada d’abril



NO ENS FAREU MAI ESPANYOLS. https://t.co/rdpSNpdrha — Lluís Brunet (@lluisbrunet) 15 de septiembre de 2022

El BOE, espanyolitzant topònims catalans, només fa el que la França tan admirada per alguns catalans ha imposat fa més de tres segles, afrancesant-los al nord de Catalunya. — Aleix Renyé (@aleixrenye) 15 de septiembre de 2022

«Una ofensa oficial a la llengua de tot un poble»

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont també ha denunciat l'errada aquest dijous a través de les xarxes socials. En una piulada, Puigdemont critica que és un "insult a la llengua catalana i al seu estatus de llengua oficial" i una "manca de respecte grotesca". "Una ofensa oficial a la llengua de tot un poble", ha afirmat.

L'insult a la llengua catalana i al seu estatus de llengua oficial (també dels topònims) és publicat al BOE. El govern falta al respecte d'una forma grotesca. Riure's dels nostres mots és una forma de xenofòbia. Una ofensa oficial a la llengua de tot un poble. pic.twitter.com/L3s9inUofF — krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) 15 de septiembre de 2022

El BOE rectificarà

Fonts del Ministeri d'Agricultura expliquen que es tracta d'un "error" i el govern espanyol ja ha anunciat que demà publicarà una correcció al BOE. El decret on hi ha l'errada fixa les bases reguladores per a la concessió d'ajudes estatals destinades a les centrals de condicionament de fruita afectades per les gelades associades a la borrasca Ciril i hi consten com a comarques afectades 18 de catalanes, amb el nom traduït al castellà.