El president del PSC al Parlament, Salvador Illa, ha enviat una carta als presidents dels grups d'ERC, Junts i CUP al Parlament per oferir la "disponibilitat" del PSC en escollir una nova presidència al Parlament. I és que Laura Borràs va ser suspesa el 28 de juliol i, des de llavors, la vicepresidenta primera, Alba Vergés, ha assumit les seves funcions. En la missiva, Illa defensa que no es pot allargar més un període d'interinitat "gens convenient". I insta els partits que van fer possible l'elecció de Borràs (ERC, Junts i la CUP) a prendre la iniciativa. En roda de premsa, la portaveu del PSC, Alícia Romero, ha defensat que un "acord polític" entre els tres partits és la "millor solució" i que "no cal buscar altres vies".

"Iniciat el nou període de sessions, no podem ni devem allargar més aquesta situació. Comprometre el prestigi i el bon funcionament del Parlament afegeix incertesa a la situació política actual i no ens ho podem permetre. El Parlament es mereix una presidència amb funcions i facultats plenes", defensa Illa.

De fet, el PSC havia fixat avui dijous 15 de setembre com a termini per trobar una solució a la situació d'interinatge de la presidència del Parlament amb l'objectiu d'afrontar el debat de política general de finals de mes amb normalitat.

"Interpel·lem Junts, ERC i la CUP perquè trobin l'acord polític. És el millor. No cal buscar altres vies", ha defensat Romero en roda de premsa per després recordar que aquests tres partits independentistes van fer un acord polític per escollir Borràs presidenta del Parlament.

Preguntada per com el PSC pot col·laborar per acabar amb la interinitat, Romero ha respost que l'oferiment de col·laborar vol dir "no posar pals a les rodes" a la solució que trobin Junts, ERC i la CUP. I ha recordat que això és molt perquè els socialistes són el principal grup de la cambra amb 33 diputats. "Per nosaltres no quedarà", ha conclòs.