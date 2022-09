L’expresident de la Generalitat Jordi Pujol ha rebut aquest dissabte l’alta hospitalària després de patir un ictus isquèmic aquest dilluns. Pujol ha evolucionat bé després de la intervenció que se li va fer a Sant Pau, on va ingressar a les 17.00 hores procedent de l’Hospital de Barcelona. El director del Servei de Neurologia de l’Hospital de Sant Pau, Albert Lleó, ha explicat que la seva evolució neurològica ha sigut “favorable”, tot i que encara té alguns dèficits en el llenguatge. Tot i així, els metges preveuen que aquests problemes també millorin en les properes setmanes. L’expresident seguirà ara rehabilitació motora i del llenguatge de forma ambulatòria, així com controls en les consultes externes de Neurologia per fer seguiment.

Cap a les 11 hores de dimarts, l’expresident Pujol va començar a tenir dificultats en la parla i això va activar les alarmes. Després de fer-li un TC cranial, se li va fer un tractament endovascular. En les passades hores, Pujol ja havia iniciat rehabilitació motora i del llenguatge. Sí que se li ha detectat una lesió a la regió temporal esquerra.