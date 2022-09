El Govern ha aprovat aquest dimarts el decret d’ordenació dels ensenyaments de batxillerat, que defineix l’estructura del currículum i que inclou com a novetat les competències clau. El Departament d’Educació ja va lliurar l’esborrany definitiu d’aquest decret als centres educatius abans de l’inici de curs. En aquest sentit, els centres educatius tindran tres anys per aplicar progressivament els canvis del nou currículum, tal com va anunciar el Departament el passat mes de març.

Es tracta d’un currículum més competencial, i sobretot, amb major flexibilitat. En el nou decret se’n defineix l’estructura, que inclou com a novetat les competències clau, els indicadors competencials al final de l’etapa i els nous elements curriculars per al desplegament de les matèries: competències específiques, criteris d’avaluació, sabers i situacions. S’incorpora la modalitat del batxillerat general, que comença en format pilot en 15 centres. El departament ha publicat models d'avaluació per a les matèries comunes i de modalitat del batxillerat, ha fet ja una formació bàsica a les direccions i ha penjat recursos en una pàgina web específica que es va actualitzant. També s’està organitzant la formació per als docents i s’està treballant amb el Consell Interuniversitari per coordinar l’evolució en l’avaluació competencial.