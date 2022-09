La portaveu del govern de la Generalitat de Catalunya, Patrícia Plaja, ha fet pública la seva confiança que l’executiu central aprovi que l’ús obligatori de la mascareta al transport públic passi de ser una obligació a una recomanació, com ja va demanar fa dues setmanes el conseller de Salut, Josep Maria Argimon. Però la ministra de Sanitat del govern central, Carolina Darias, ha anunciat aquest dimarts que en aquests moments no hi ha cap proposta de la ponència d’alertes per eliminar l’obligatorietat de les mascaretes dels transports públics.

Fonts del Ministeri ja havien apuntat que la qüestió no està a l’ordre del dia ni del Consell Interterritorial de Sanitat ni de la Comissió de Salut Pública. Segons la portaveu de l’executiu català, l’ús de la mascareta al transport públic «és una obligació que no es pot fer complir. Hi ha força gent que no la duu». Així que ja que no es pot garantir el seguiment de la norma «té poc sentit mantenir una obligació que no es pot fer complir». Patrícia Plaja ha dit en la roda de premsa posterior al Consell Executiu que la petició s’ha traslladat a l’executiu central i li sembla que «ara sí se’ns farà cas». Per a Plaja, la imposició o retirada de mesures s’ha de fer «de manera conjunta», i ha recordat que el decret d’ús obligatori de la mascareta al transport públic encara és vigent, així que continua sent a tots els efectes una obligació i no una recomanació.